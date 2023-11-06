انطلاق فعاليات ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023 غدًا الثلاثاء

وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام، هاكاثون ريادة الأعمال، و 12 ورشة عمل متخصصة، و 8 جلسات حواريّة، ومنصّات وتجارب رياديّة، وخدمات استشارات وارشاد وتدريب يقدّمها 10 مستشارين وخبراء، ولقاءات المستثمرين، ونماذج الابتكار في المشاريع الناشئة، ومسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية بالإضافة إلى معرضي الامتياز التجاري والمشاريع الناشئة، بمشاركة واسعة لمسؤولين وخبراء ومستشارين ورؤساء شركات ورواد ورائدات الأعمال وعدد من جهات الاستشارة والتمكّين والصناديق الاستثمارية.