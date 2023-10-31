رئيس ديوان المظالم: المملكة تعيش أضخم نقلة نوعية في حوكمة أعمال القطاع العام

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في جامعة الملك سعود أمس، بقاعة كلية إدارة الأعمال بمقر الجامعة بالرياض، تَحَدث خلالها عن واقع حوكمة الأعمال الإدارية والتقنية والتشريعية في ديوان المظالم وتحدياتها؛ مشيرًا إلى مراحل التحول التي طبقها ديوان المظالم في سبيل ما تَوصل إليه من حوكمة وما يديره وينفذه من أعمال قضائية وإدارية وتشغيلية.