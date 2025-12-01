طقس اليوم .. الأرصاد : الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مكة المكرمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية من المملكة.