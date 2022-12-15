ميزة جديدة.. "جدة للكتاب" يعرّف زواره بقوائم الكتب الأعلى مبيعًا يوميًّا

يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة كانت قد دشنت فعاليات معرض جدة للكتاب 2022 الخميس الماضي متضمنًا برنامجًا ثقافيًّا يضمّ أكثر من 100 فعالية موزّعة على الندوات العلمية، والجلسات الحوارية، والأمسيات الشعرية، وورش العمل، و400 جناح معرفي، ويستمرّ المعرض في استقبال زوّاره يوميًّا حتى السبت المقبل.