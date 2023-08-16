"آل فاضل": إنشاءُ هيئة التأمين نقلةٌ نوعية كبيرة للقطاع

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل، أن إنشاء هيئة التأمين نقلة نوعية كبيرة لقطاع التأمين، وخطوة تنظيمية إيجابية لصناعة التأمين تتمثّل في إيجاد جهة متخصّصة ومستقلّة تشرف على هذه الصناعة الحديثة نسبيًّا في المملكة، وتسعى لتطوير قطاع التأمين، وتنميته وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والمالية، وزيادة خلق الفرص الوظيفية للمواطنين وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز حماية المستهلك للمنتجات التأمينية المختلفة.
وأضاف الدكتور "آل فاضل": أنه سيكون من المهامّ الأساسية لتلك الهيئة مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة المتعلّقة بالتأمين، واقتراح تطويرها بما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية بصفة عامة، والتنمية التأمينية بصفة خاصة، وهذا الدور التشريعي سيثمر عن إصدار تشريعات موضوعية وإجرائية تواكب التطوُّرات والمستجدّات في صناعة التأمين، وتزيد من فعالية القضاء التأميني، وتسهم في زيادة تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة الواعدة.