تزحف وتثير الغبار وهنا تتمركز.. "خصائص رياح البوارح" في تحليل لـ "المسند"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن مجموعة من الخصائص التي تتميّز بها رياح البوارح.
وأوضح "المسند"؛ أن رياح البوارح تنشط قبل منتصف النهار وتضعف قبل منتصف الليل غالباً، وترسب العوالق الترابية ليلاً، وتؤدي أحياناً إلى زحف الرمال على الطرق والمزارع والمنشآت.
وأضاف: تعد رياح البوارح رياحاً جافة ومعتدلة الحرارة نسبياً، واتجاهها السائد شمالية بوجهٍ عام، وتكون السماء خالية من الغيوم غالباً، وهي نشطة ومُثيرة للغبار؛ قد تصل سرعتها إلى 60 كم/سا.
وتابع: "عادة ما تتمركز حول حوض الخليج العربي (السعودية والكويت)، وتخفّض الرطوبة الجوية على طول الساحل الشرقي، وتسبّب أمواجاً بحرية؛ قد يصل ارتفاعها إلى 3م، وتستمر طول مربعانية الصيف حتى منتصف يوليو تقريباً".