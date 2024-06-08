تزحف وتثير الغبار وهنا تتمركز.. "خصائص رياح البوارح" في تحليل لـ "المسند"

وتابع: "عادة ما تتمركز حول حوض الخليج العربي (السعودية والكويت)، وتخفّض الرطوبة الجوية على طول الساحل الشرقي، وتسبّب أمواجاً بحرية؛ قد يصل ارتفاعها إلى 3م، وتستمر طول مربعانية الصيف حتى منتصف يوليو تقريباً".