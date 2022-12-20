بعد الحكم ضد أمانة جدة.. "السليمان": لا تقطعوا الكهرباء عن الناس

ويضيف الكاتب: "لا أدري كيف سينتهي الموضوع، فالأمانة تذكّر بأن المحكمة العليا سبق أن نقضت أحكاماً مشابهة، وهذا يدعوني لأن أذكر بأننا هنا أمام إشكالية تنظيمية وإنسانية ترتبط بحاجة ملحة على أرض الواقع، وبالتالي فإن مكان حل هذه القضية قد لا يكون ساحة القضاء بل ساحة البحث عن حلول واقعية، فأمانات المدن وجميع مؤسسات الدولة وجدت لخدمة المجتمع، والأنظمة والقوانين وجدت لتنظيم العلاقة بشكل منصف لا تعتدي فيه على حقوق الآخرين أو انتقاص من دور الدولة في ضمان انتظام الحياة دون فوضى! باختصار.. بعض الخلافات ذات الطابع الإنساني، تحتاج حلولاً واقعية وليس أحكاماً قضائية!".