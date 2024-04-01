أمطار وكذبة وغسل مكيفات.. "استقراء تاريخي لمناخ أبريل" يتتبعه "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إنه وفقًا للاستقراء المناخي التاريخي؛ فإن شهر أبريل يُعَد الأكثر أمطارًا في الوسطى؛ مشيرًا إلى أن هذا ليس توقعًا للمستقبل؛ بل إخبارًا عن المتوسط التاريخي فحسب.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس": "لا يزال النهار يأخذ من حصة الليل، وقد تكثر الإصابة بالزكام في الأيام القادمة".
وأضاف: "للأعاصير في المحيط الهندي موسمان؛ الأول يبدأ من أبريل حتى يونيو، والموسم الآخر من شهر سبتمبر حتى ديسمبر".
وتابع: "يعمد البعض إلى تغسيل المكيفات (الوحدات الخارجية) وتنظيفها من الغبار العالق استعدادًا لفصل الصيف، ويفضل تغسيلها بعد موسم الغبار أي في يونيو.
وبيّن أنه "بقي في الموسم المطري شهران (أبريل ومايو)".
وأردف: "في كل عام؛ وبالتحديد في شهر أبريل؛ تروج كذبة كبرى محلية كانت أو إقليمية، وقد تكون عالمية تدعى بـ#كذبة_أبريل (April Fools)؛ لذا كن حذرًا ولا تصدق كل ما يقال أو يُكتب.
واختتم الاستقراء المناخي التاريخي لشهر أبريل: العناية بالنخلة، الاستمرار بقلع فسائل النخيل وزراعتها وتمتد حتى نهاية أبريل.