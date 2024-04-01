أمطار وكذبة وغسل مكيفات.. "استقراء تاريخي لمناخ أبريل" يتتبعه "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إنه وفقًا للاستقراء المناخي التاريخي؛ فإن شهر أبريل يُعَد الأكثر أمطارًا في الوسطى؛ مشيرًا إلى أن هذا ليس توقعًا للمستقبل؛ بل إخبارًا عن المتوسط التاريخي فحسب.