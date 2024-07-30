المملكة تستحوذ على 45% من سوق ألعاب الهاتف المحمول في المنطقة وإفريقيا

كشف تقرير "PayerMax" أن ثلثي سكان السعودية (67%) من محبي الألعاب عبر الهواتف المحمولة، حيث تُقدر قيمة السوق في المملكة بنحو 1.8 مليار دولار، وهذا يمثل رقمًا هائلًا يبلغ 45% من هذا السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.