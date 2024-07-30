المملكة تستحوذ على 45% من سوق ألعاب الهاتف المحمول في المنطقة وإفريقيا

كشف تقرير "PayerMax" أن ثلثي سكان السعودية (67%) من محبي الألعاب عبر الهواتف المحمولة، حيث تُقدر قيمة السوق في المملكة بنحو 1.8 مليار دولار، وهذا يمثل رقمًا هائلًا يبلغ 45% من هذا السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويُصنف حوالى 32% من اللاعبين في السعودية كمنفقين متوسطين، بينما يُعتبر 12% منهم منفقين كبارًا، ومن المتوقع أن يبلغ الإيراد المتوسط للمستخدم 85.47 دولارًا أمريكيًّا حتى نهاية العام الجاري.
ومع استمرار نمو سوق ألعاب الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية، سيزداد الطلب على حلول الدفع الفعالة والآمنة، وتعمل منصات الدفع على الابتكار والتكيف باستمرار لتلبية الاحتياجات المتطورة للاعبين والمطورين، ويشمل ذلك تعزيز آليات كشف الاحتيال وتقديم خيارات دفع متنوعة.