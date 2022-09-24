تنظّمها وزارة الداخلية.. مئات الأفراد والضباط يشاركون في أكبر مسيرة عسكرية بجازان

نظَّمت وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها الأمنية بمنطقة جازان، مساء اليوم، عديداً من العروض الأمنية، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 تحت عنوان "هي لنا دار" بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.
وتضمَّنت الفعاليات، التي شارك فيها جميع قطاعات وزارة الداخلية المختلفة بالمنطقة، عرض المشاة العسكرية مع النشيد الوطني، وعرض المركبات العسكرية والتجهيزات الأمنية، وعروض الفرق الموسيقية، ومسيرة أمنية انطلقت ابتداءً من مشى الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان وصولاً للقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي.
وجذبت العروض التي قدّمتها القطاعات الأمنية، أهالي وزوّار المنطقة الذين حضروا هذه الفعاليات وحرص كثير منهم على توثيق لحظات انطلاق العروض ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي تعبّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم.