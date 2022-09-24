تنظّمها وزارة الداخلية.. مئات الأفراد والضباط يشاركون في أكبر مسيرة عسكرية بجازان

نظَّمت وزارة الداخلية ممثلة بقطاعاتها الأمنية بمنطقة جازان، مساء اليوم، عديداً من العروض الأمنية، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 تحت عنوان "هي لنا دار" بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.