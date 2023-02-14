"الصحة" تتفاعل مع شكوى الحشرات داخل مستشفى بمكة: زوّدونا بالتفاصيل

طالبت وزارة الصحة ممثلة في "الصحة_937" تزويدها بتفاصيل شكوى تقدّمت بها مراجعة عن طريق منصة "تويتر" ضدّ مستشفى الزاهر بمكة المكرّمة؛ تشكو فيها وجود حشرات داخل المستشفى.
وفي التفاصيل؛ أفادت مراجعة في شكواها التي وجّهتها إلى وزارة الصحة ممثلة في "الصحة_ 937 " عبر منصة " تويتر "، بوجود حشرات داخل مستشفى الزاهر بمكة المكرّمة، متسائلةً عن أسباب غياب النظافة في أروقة المستشفى -على حدّ شكواها-.
من جانبها تفاعلت "الصحة_937" وعلّقت على الشكوى بقولها: "وزارة الصحة خصّصت الرقم 937 لتلقي الملاحظات والشكاوى كافة على المنشآت الصحية والأنظمة الإلكترونية التابعة لها، نرجو تزويدنا بكافة التفاصيل عبر الرسائل الخاصة".