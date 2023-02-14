"الصحة" تتفاعل مع شكوى الحشرات داخل مستشفى بمكة: زوّدونا بالتفاصيل

وفي التفاصيل؛ أفادت مراجعة في شكواها التي وجّهتها إلى وزارة الصحة ممثلة في "الصحة_ 937 " عبر منصة " تويتر "، بوجود حشرات داخل مستشفى الزاهر بمكة المكرّمة، متسائلةً عن أسباب غياب النظافة في أروقة المستشفى -على حدّ شكواها-.