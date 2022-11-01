مشهد قوبل بالرفض.. الاعتداء على أضخم أشجار الظل بـ"غلغل الأفلاج"

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله أخيراً، الاعتداء بمنشار وقطع أضخم أشجار الظل الخضراء في أحد شعاب الأفلاج.
وبيّن المقطع، الذي تم توثيقه وقوبل بالرفض من أفراد المجتمع كافة، اعتداء أحد الأشخاص على البيئة، بتقطيع أشجار ظل خضراء في شعيب غلغل بالأفلاج.
ويعد شعب غلغل أحد المتنزهات البرية بالمحافظة الذي يعد متنفساً لنزهة الأهالي وذلك لكثافة أشجار الظل المعمرة به.
يُذكر أن هناك جهوداً كبيرة تقوم بها فرق مكتب البيئة والمياه والزراعة في المحافظة على الغطاء النباتي بأودية وشعاب الأفلاج والتصدي لعديد من المخالفين لأنظمة البيئة، كما تقوم رابطة الأفلاج الخضراء بعديد من البرامج التوعوية لتثقيف المجتمع بأهمية حماية البيئة.