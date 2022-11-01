مشهد قوبل بالرفض.. الاعتداء على أضخم أشجار الظل بـ"غلغل الأفلاج"

يُذكر أن هناك جهوداً كبيرة تقوم بها فرق مكتب البيئة والمياه والزراعة في المحافظة على الغطاء النباتي بأودية وشعاب الأفلاج والتصدي لعديد من المخالفين لأنظمة البيئة، كما تقوم رابطة الأفلاج الخضراء بعديد من البرامج التوعوية لتثقيف المجتمع بأهمية حماية البيئة.