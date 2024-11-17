"الأرصاد": كتلة باردة تضرب المملكة خلال أيام.. و"القازنلي": ينبغي التأكد من ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة

وأضاف "القازنلي": "منطقة السودة ليست مقياسًا لدخول فصل الشتاء؛ كونها تقع على أعلى الجبال؛ مما يجعل انخفاض درجات الحرارة فيها طبيعيًّا. أما بالنسبة لدرجات الحرارة في مدن شمال ووسط المملكة، فقد سجلت الرياضُ اليوم نحوَ 15 درجة مئوية كدرجة حرارة صغرى، فيما انخفضت إلى 11 درجة مئوية في مناطق مثل طريف والقريات. ونتوقّع خلال الأيام القادمة أنْ تشهد هذه المناطق مزيدًا من الانخفاض مع دخول الكتلة الهوائية الباردة".