"الأرصاد": كتلة باردة تضرب المملكة خلال أيام.. و"القازنلي": ينبغي التأكد من ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة

نصح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، أولياء الأمور باتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاه أبنائهم الطلاب، مع توقع دخول كتلة هوائية باردة تؤثر على انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع نهاية هذا الأسبوع، خاصة على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.
وفي تصريح لقناة "الإخبارية"، أوضح "القازنلي" أن درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى ستشهد مزيدًا من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية وصولها إلى مستويات أقل نتيجة تأثير الكتلة الباردة.
وأضاف "القازنلي": "منطقة السودة ليست مقياسًا لدخول فصل الشتاء؛ كونها تقع على أعلى الجبال؛ مما يجعل انخفاض درجات الحرارة فيها طبيعيًّا. أما بالنسبة لدرجات الحرارة في مدن شمال ووسط المملكة، فقد سجلت الرياضُ اليوم نحوَ 15 درجة مئوية كدرجة حرارة صغرى، فيما انخفضت إلى 11 درجة مئوية في مناطق مثل طريف والقريات. ونتوقّع خلال الأيام القادمة أنْ تشهد هذه المناطق مزيدًا من الانخفاض مع دخول الكتلة الهوائية الباردة".
وعن نصيحته للأسر بشأن الدوام الصباحي وملابس الأطفال في ظلّ الأجواء الباردة، قال "القازنلي": "هذا سؤال مهم للغاية؛ لأنّ الأجواء الباردة والمتغيرة بشكل مفاجئ خلال ساعات الصباح الباكر تستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يجب على أولياء الأمور التأكد من ارتداء أطفالهم ملابس ثقيلة ودافئة، ليس فقط أثناء التوجه إلى المدارس، بل حتى داخل الفصول الدراسية؛ حيث تبقى الأجواء باردة خلال اليوم.