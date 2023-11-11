مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تفتتح اليوم المؤتمر الدولي الثالث للأشعة

انطلق اليوم السبت في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للأشعة، الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية على مدار يومين تحت عنوان "اساسيات تصوير البطن"، ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين والمحليين ويقدم فيه أكثر من 30 محاضرة وهو معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وبدأ حفل الإفتتاح الذي شهد حضوراً كثيفاً، بكلمة الدكتور عبدالله بخاري المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية رحب فيها بالمتحدثين والحضور، وقال الدكتور بخاري إن المؤتمر يستهدف في المقام الأول أطباء الأشعة والباطنية والجهاز الهضمي وأطباء طب الأسرة والمجتمع والكوادر التمريضية ، وتدريبهم على المهارات الأساسية ورفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمة، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة التحديات العلمية الجديدة، المتمثلة في إجراء الفحوص بجودة وتقنية عالية، في ظل بيئة طبية متغيرة لتلبية الإحتياجات المستمرة.
واستعرض الدكتور بخاري عددا من إنجازات الشؤون الأكاديمية، وقال أنه تم تدريب أكثر من 3000 متدرب سنوياً من خلال اتفاقيات استراتيجية مع 18 جامعة محلية وعالمية تهدف لتأهيل الكوادر البشرية وتحسين المخرجات لمواكبة سوق العمل السعودي، إضافة إلى ذلك توفير فرص تدريبية منتهية بالتوظيف لخريجي الجامعات للمساهمة في خفض نسب البطالة والاستفادة من الكوادر الوطنية مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر الدوسري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمدير الطبي لأقسام الأشعة في مستشفيات المجموعة، في كلمته، أن المؤتمر يستعرض آخر المستجدات والأبحاث في طب الأشعة، والمتعلقة بتقنيات التصوير الإشعاعي والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وآخر التطورات في مجال أشعة البطن، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الحالية والابتكارات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي واستخدماته في التصوير الطبي وغيرها من الموضوعات المهمة، موضحاً أن المؤتمر سيشكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات عبر نخبة من الأساتذة والأطباء المميزين ، الذين سيقدمون محاضرات تعليمية وورش عمل مثيرة للاهتمام ، مما سينعكس ايجابا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للكوادر الصحية المشاركة بالمؤتمر .
إلى ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن أقسام الأشعة في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وقد عكس العرض الإمكانات الكبيرة والتجهيزات الحديثة التي تحظى بها تلك الأقسام.
وفي ختام الحفل بادرت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب بتكريم عدد من الأطباء المتحدثين في المؤتمر، إضافة إلى الشركات الراعية، وبعد ذلك تم افتتاح المعرض المصاحب الذي يشارك فيه عدد كبير من الشركة المعنية بتقنيات الاشعة.