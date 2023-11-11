مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تفتتح اليوم المؤتمر الدولي الثالث للأشعة

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الدوسري رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمدير الطبي لأقسام الأشعة في مستشفيات المجموعة، في كلمته، أن المؤتمر يستعرض آخر المستجدات والأبحاث في طب الأشعة، والمتعلقة بتقنيات التصوير الإشعاعي والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وآخر التطورات في مجال أشعة البطن، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الحالية والابتكارات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي واستخدماته في التصوير الطبي وغيرها من الموضوعات المهمة، موضحاً أن المؤتمر سيشكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات عبر نخبة من الأساتذة والأطباء المميزين ، الذين سيقدمون محاضرات تعليمية وورش عمل مثيرة للاهتمام ، مما سينعكس ايجابا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للكوادر الصحية المشاركة بالمؤتمر .