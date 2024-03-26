"قانوني": تحويل "الخلع" من دعوى قضائية لإثبات هو تسهيل من "العدل" وتخفيف على المحاكم

وتفصيلاً، قال لـ"سبق" المحامي والمستشار القانوني ناصر بن فاهد الشهراني: "في السابق كانت دعوى الخلع، التي تتلخص في (طلب الزوجة من المحكمة المختصة الحكم بفراقها من زوجها مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها بعد موافقة الزوج)، وفق نظام الأحوال الشخصية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/ ٠٨/ ٠٦هــ، الذي نظم موضوع دعوى (الخلع) في ثماني مواد بداية من المادة الخامسة والتسعين حتى المادة الثانية بعد المئة في الفصل الثالث من النظام ذاته".