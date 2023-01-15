دعك من الصور التقليدية.. "الإبل في عالم بنفسجي".. المدهش في أرض المملكة

عندما نفكر بالإبل، غالبًا ما يخطر في بالنا مَشاهد لـ"سفن الصحراء" المهيبة وهي تجوب الرمال الذهبية، والكثبان الممتدة لما لا نهاية تحت وهج الشمس الذي لا يهدأ؛ ولذلك عندما يصادف المرء المَشاهد التي وَثّقها المصور السعودي عبدالعزيز الشمري، سيشعر أنه ينظر إلى واقع بديل.