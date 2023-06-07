شاهد.. مدير "تعليم شقراء" يؤدي دور "الأب وولي الأمر" بمتوسطة الوقف

وأضافوا: "الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة تحملُ أبعادًا مُختلفة، منها تربويّ وآخر تعليميّ، فتربويًّا لدى أولياء الأمور الدور الأوّل في تربية الطلاب، وتوجيههم نحو الالتزام بالأخلاق والقيم، ثم يأتي دور المدرسة المكمّل لذلك، من خلال دعمها وتعزيزها وحفاظها على الاتجاهات الإيجابيّة لديهم.