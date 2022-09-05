"الحصيني": غداً الثلاثاء أول أيام "الصفري".. تكثُر فيه أمراض الحُمى ويعتدل الجو ليلاً ومطرهُ نافع

واستشهد الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، بما يقوله أهل الشام: "أيلول ذيله مبلول" كنايةً عن ازدياد فرصة الأمطار، مؤكداً أنهُ في آخر الصفري ينصرف الحر نهاراً، وينُهى فيه عن النوم تحت أديم السماء، وأن يكون النوم في مكانٍ مكشوف، خاصةً خارج المدن، وقد يسبب أمراض الزكام وغيرها، كما يتزامن مع الصفري هناك حالة ممطرة تؤثر على المملكة، ومتوقع استمرارها - إن شاء الله -.