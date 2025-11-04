"مسام" ينزع 1.105 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر 2025، من نزع 1.105 ألغام في عدة مناطق يمنية، شملت 22 لغمًا مضادًا للأفراد، و195 لغمًا مضادًا للدبابات، و863 ذخيرة غير منفجرة، و25 عبوة ناسفة.
وفي محافظة عدن، نزع الفريق 184 ذخيرة غير منفجرة، كما تمكن من نزع ألغام في محافظة الحديدة، شملت لغمًا مضادًا للأفراد، ولغمين مضادين للدبابات في مديريتي حيس والخوخة، إلى جانب لغمين مضادين للدبابات في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة، نزع الفريق 19 لغمًا مضادًا للأفراد، و189 لغمًا مضادًا للدبابات، و649 ذخيرة غير منفجرة، و13 عبوة ناسفة، بينما تم نزع ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
أما في محافظة تعز، فقد شملت عمليات النزع لغمًا مضادًا للأفراد، ولغمين مضادين للدبابات، و9 ذخائر غير منفجرة، و12 عبوة ناسفة في مديرية المخاء، بالإضافة إلى لغم مضاد للأفراد و18 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، وذخيرة واحدة في مديرية صلوح.
وبذلك، ارتفع إجمالي ما تم نزعه خلال شهر أكتوبر إلى 5.235 لغمًا، فيما بلغ إجمالي الألغام المنزوعة منذ انطلاق مشروع "مسام" حتى الآن 521.734 لغمًا، زرعت عشوائيًا في الأراضي اليمنية مهددة حياة الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتواصل المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها الحثيثة في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع إنساني يعزز سلامة المدنيين، ويدعم الأشقاء اليمنيين في العيش بأمان وكرامة.