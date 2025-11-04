"مسام" ينزع 1.105 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الخامس من شهر أكتوبر 2025، من نزع 1.105 ألغام في عدة مناطق يمنية، شملت 22 لغمًا مضادًا للأفراد، و195 لغمًا مضادًا للدبابات، و863 ذخيرة غير منفجرة، و25 عبوة ناسفة.