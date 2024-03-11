وفد من البنك العربي الوطني يبحث آفاق التعاون مع نيوم

قام وفد من الإدارة التنفيذية للبنك العربي الوطني anb برئاسة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد، بزيارة لنيوم إحدى أهم مشاريع رؤية السعودية 2030.
والتقى الوفد خلال الزيارة بالرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، ونائب الرئيس التنفيذي لنيوم الأستاذ ريان فايز، وعدد من قادة ورؤساء القطاعات.
وتناولت الزيارة، التي امتدت على مدار يومين، بحث سبل التعاون بين البنك العربي الوطني ونيوم، ضمن شراكة استراتيجية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسهم في تمكين نيوم من تحقيق طموحاتها التنموية.
وبحث الجانبان أثناء لقائهما كيفية تطوير الخدمات المصرفية والتمويلية المقدمة لشركة "نيوم"، ودعم برامجها ومشاريعها العالمية المتنوعة. وأكد الجانبان على الدور الذي يمثله هذا التعاون في توفير بيئة مثالية للمستثمرين والمبتكرين، وتعزيز التسهيلات اللازمة لتنمية فرص الاستثمار المتاحة في العديد من قطاعات نيوم.
وتجسد الزيارة فرصة مهمة لاستكشاف فرص الشراكة المستقبلية بين البنك و نيوم، إلى جانب تحقيق التكامل بينهما في العديد من البرامج والمشاريع.
كما قام الوفد خلال الزيارة بجولة على مرافق نيوم ، للتعرّف عن كثب على مراحل التقدم في المشروع، الذي يعد أهم وأكبر المشاريع التطويرية على مستوى العالم.