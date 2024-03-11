وفد من البنك العربي الوطني يبحث آفاق التعاون مع نيوم

وتناولت الزيارة، التي امتدت على مدار يومين، بحث سبل التعاون بين البنك العربي الوطني ونيوم، ضمن شراكة استراتيجية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسهم في تمكين نيوم من تحقيق طموحاتها التنموية.