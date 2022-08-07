العثيم للاستثمار تُوَقع اتفاقية وكالة حصرية مع سلسلة المطاعم التركية الشهيرة "بورصة كباب إيفي"

وأشار الأستاذ مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية الشركة الاستثمارية لاستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية، والتي تلتزم بالجودة العالية وترتقي بمفهوم صناعة المطاعم والمقاهي، وتحقق رضا عملاء الشركة؛ حيث تُعد العلامة التجارية "بورصة كباب إيفي" من أشهر سلسلة مطاعم تركية تقدم لائحة من أشهى الأطباق والمأكولات التركية والعالمية.