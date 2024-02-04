قفزة في أسعار الشعير تزيد معاناة مربي الماشية بجازان .. ومناشدات بالتحديد

ناشد مربو الماشية في منطقة جازان الجهات الرقابية والمسؤولة اتخاذ إجراءات صارمة تحد من ارتفاع أسعار الشعير الذي وصل ارتفاعه إلى أكثر من سبعين ريالاً لدى بعض الباعة مما زاد معاناتهم وتكاليف الصرف على أنعامهم.
جاء ذلك بشكل مفاجئ ارتفعت أسعار الشعير بفارق يصل إلى 11 ريالاً للكيس بحجم 50 كجم وفق شكاوى تلقتها سبق وتابعتها مع متضررين من ارتفاع الشعير، مشيرين إلى أن القفزة في الأسعار قد تتسبب في ارتفاع أسعار الماشية واللحوم بالمنطقة.
وأوضح المتضررون أن الارتفاع الذي شهده الشعير سابقًا بادرت الدولة رعاها الله بوضع برامج تساعد المزارع على مواجهته، مبيّنين أن جشع بعض باعة الشعير من بينهم غير سعوديين قد يجهض تلك الجهود مناشدين باتخاذ قرار بتحديد سقف لسعر الشعير يكون مناسبًا وفي متناول صغار مربي الماشية.