قفزة في أسعار الشعير تزيد معاناة مربي الماشية بجازان .. ومناشدات بالتحديد

وأوضح المتضررون أن الارتفاع الذي شهده الشعير سابقًا بادرت الدولة رعاها الله بوضع برامج تساعد المزارع على مواجهته، مبيّنين أن جشع بعض باعة الشعير من بينهم غير سعوديين قد يجهض تلك الجهود مناشدين باتخاذ قرار بتحديد سقف لسعر الشعير يكون مناسبًا وفي متناول صغار مربي الماشية.