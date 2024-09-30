"القويز": 50% من الشركات المدرجة في السوق المالية حديثًا صغيرة ومتوسطة

وكانت قد انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الرؤساء التنفيذيين في نسخته السابعة بالعاصمة الرياض تحت شعار "فرص لتعزيز نمو الأعمال"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، برعاية وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة منشآت، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور ومشاركة مجموعة من المتحدثين والخبراء المتخصصين الدوليين والمحليين ورواد ورائدات الأعمال؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية الهيئة في تمكين المنشآت متسارعة النمو للتعرف على أحدث التطورات والابتكارات الريادية التي تسهم في نمو وتطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.