"مركز الأزمات" بإمارة مكة يحذر من مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه

أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة بالجميع توخي الحيطة والحذر وتجنّب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
وأشار المركز إلى تعرّض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية ابتداءً من الغد وحتى الجمعة المقبلة، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.
ووفق "إمارة مكة"، فقد أصدرت "الأرصاد" الإنذار الأصفر بخصوص هطول أمطار خفيفة على "القنفذة والليث والكامل" تنتهي في الساعة 22:00.
كما أصدرت الأرصاد الإنذار البرتقالي بخصوص هطول أمطار خفيفة على "أضم وميسان والخرمة والمويه ورنية وتربة والطائف والعرضيات" تنتهي في الساعة 22:00.