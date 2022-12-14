نائب المفتي العام يرأس الاجتماع السنوي لمديري فروع الإفتاء.. هذا ما تم استعراضه

رأس نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اليوم الاجتماع السنوي لمديري فروع الرئاسة بالمملكة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالرئاسة، بحضور مديري إدارات العموم بالرئاسة ومديري الفروع.
ونوّه الشيخ " العواد" في بداية الاجتماع بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الرئاسة العام للبحوث العلمية والإفتاء من القيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية الدور الذي تضطلع بها الرئاسة في خدمة المجتمع وإيصال الرسالة الخالدة لديننا الحنيف وفق منهج الوسطية والاعتدال وبما يحقق رؤية المملكة 2030.
وبيّن "العواد" أن الرئاسة وبمتابعة دؤوبة من سماحة المفتي تخطو خطوات متسارعة نحو تفعيل عمل الفروع لخدمة المجتمع وتقديم الفتاوى وإطلاق البرامج العلمية والدعوية التي تلامس حاجة المجتمع وترسخ رسالة الإفتاء في أخذ الفتوى من مصادرها الشرعية، مشيرًا إلى أن البرامج التقنية وتوظيفها في إيصال الفتاوى للعالم عبر تطبيق أسألني ونشر المطبوعات العلمية للفتاوى المؤصلة أسهم في تميز مخرجات العمل.
عقب ذلك استعرض مديري العموم في الرئاسة العامة للإفتاء منجزات وأعمال الفروع والبرامج العلمية والمبادرات المنفذة خلال العام المالي 1443 ــ 1444هــ، كما تم مناقشة الاحتياجات والمتطلبات بما يحقق الخطة الاستراتيجية لعمل الرئاسة عبر فروعها بالمناطق.