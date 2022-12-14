نائب المفتي العام يرأس الاجتماع السنوي لمديري فروع الإفتاء.. هذا ما تم استعراضه

وبيّن "العواد" أن الرئاسة وبمتابعة دؤوبة من سماحة المفتي تخطو خطوات متسارعة نحو تفعيل عمل الفروع لخدمة المجتمع وتقديم الفتاوى وإطلاق البرامج العلمية والدعوية التي تلامس حاجة المجتمع وترسخ رسالة الإفتاء في أخذ الفتوى من مصادرها الشرعية، مشيرًا إلى أن البرامج التقنية وتوظيفها في إيصال الفتاوى للعالم عبر تطبيق أسألني ونشر المطبوعات العلمية للفتاوى المؤصلة أسهم في تميز مخرجات العمل.