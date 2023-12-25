"ملكية العلا" توقع شراكة مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

وتأتي هذه الشراكة لتتوافق مع تطلعات الهيئة لتحويل العلا إلى مركز رائد للمعرفة والسعي العلمي والثقافي، حيث يتيح تعزيز القدرات البحثية ومنهجيات الحفظ لتراث المملكة. ويُعدّ تبادل المعرفة والخبرات بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومركز الملك فيصل خطوة استراتيجية نحو تحقيق المستهدفات الثقافية لرؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة للتراث الثقافي والتاريخي.