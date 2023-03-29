فايز المالكي يحقق أحلام الصغار من خلال برنامج "أمنية"

ويأتي برنامج "أمنية"، عقب النجاح الذي حققه برنامج "إنسان" في رمضان 2022م، ليعود المالكي ببرنامج إنساني، أبطاله من الصغار تتراوح أعمارهم ما بين 7 و14 سنة، ممن يعانون مشاكل في القلب أو السرطان، تم اختيارهم من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ويحقق فريق العمل حلم الطفل في الحلقة بمشاركة أحد النجوم والمشاهير؛ سواء في التمثيل أو الرياضة أو الغناء، ليصبح هذا اليوم من أجمل لحظات حياته وذكرى طيبة لا تُنسى.