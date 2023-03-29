فايز المالكي يحقق أحلام الصغار من خلال برنامج "أمنية"

يقدم الفنان السعودي فايز المالكي في شهر رمضان المبارك، عملًا إنسانيًا، من خلال برنامج "أمنية" على القناة السعودية، للمخرج ربيع الهبر؛ ليزرع الابتسامة على وجوه صغار يعانون الألم والمرض، ويمدهم بالأمل ويحقق أمانيهم، في 30 حلقة.
ويأتي برنامج "أمنية"، عقب النجاح الذي حققه برنامج "إنسان" في رمضان 2022م، ليعود المالكي ببرنامج إنساني، أبطاله من الصغار تتراوح أعمارهم ما بين 7 و14 سنة، ممن يعانون مشاكل في القلب أو السرطان، تم اختيارهم من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ويحقق فريق العمل حلم الطفل في الحلقة بمشاركة أحد النجوم والمشاهير؛ سواء في التمثيل أو الرياضة أو الغناء، ليصبح هذا اليوم من أجمل لحظات حياته وذكرى طيبة لا تُنسى.
وفي هذا الصدد، أكد المخرج ربيع الهبر أن البرامج الإنسانية هي ضرورة لا بد منها في شهر الخير والبركات، مشيدًا بالدور الذي يلعبه الفنان السعودي فايز المالكي في ترسيخ الأعمال الإنسانية خلال هذا الشهر الفضيل.
وبيّن أن برنامج "أمنية" انطلق بهدف تشكيل بارقة أمل على وجوه الأطفال الذين يعانون الألم والمرض، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا في معرفة حاجات المرضى وتأمين ما يُفرح قلوبهم، وشدد على ضرورة الانطلاق بشكل واسع في مثل هذه البرامج الإنسانية التي تلامس هموم ومعاناة الناس، ومحاولة التخفيف عنهم، مما يفتح أمامهم نافذة الأمل.
وفي حلقات البرنامج، من إنتاج شركة (ad Dimension)، زار الممثل فايز المالكي أطفالًا، وكانت أمنياتهم الحصول على هدايا، ومقابلة نجومهم المفضلين، مثل عايض وزينة عماد وآخرين، وكان لهم ما تمنوا وغنوا معهم.
وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الفنان فايز المالكي بمثل هذه الأعمال الإنسانية، فهو معروف بمشاركاته الواسعة في الأعمال الخيرية والتطوعية داخل المملكة وخارجها، ويقدم هذا العام تجربة جديدة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، يخاطب من خلالها مشاعر الجمهور ويفتح نافذة أمل في عالم الأطفال.
يُذكر أن منظمة "اليونيسيف" اختارت فايز المالكي سفيرًا للنوايا الحسنة في الخليج عام 2009م؛ لإسهاماته الكبيرة في الأعمال الخيرية، كما نال جوائز على أعماله الفنية في التلفزيون والسينما والمسرح، ومن أبرزها مسرحية "مناحي والملايين"، مسلسل "طاش ما طاش"، وفيلم "حنين".