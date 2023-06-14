"الخريف" يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا.. لمناقشة أهم فرص التعاون بين البلدين

ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته عددًا من المسؤولين الحكوميين؛ لاستعراض آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمنشآت الصناعية والشركات، وعقد اللقاءات مع مسؤولي القطاع الخاص؛ لمناقشة استعراض الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب.