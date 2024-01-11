"ولد المربعانية الشقي".. "الزعاق": هذه الأيام يدخل علينا موسم "الشبط" وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلية

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن البرد له بداية وشدة ونهاية، يبدأ كنسمات مشوبة بالبرودة تصفر الأجساد من كثرة الأمراض، ويسميه العامة "موسم الصفري"، وهذا يكون في شهر سبتمبر، ويشتد بهبوب رياح شمالية باردة تزرق الأجساد منها ويسميها العامة "الأزيرق"، وهذا يكون في ديسمبر ويناير، وينتهي بهبائب غبارية تحمر وجه السماء "موسم الأحيمر" في أبريل.