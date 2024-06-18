"جهود استثنائية ونوعية".. ما الخدمات التي وفرتها المملكة للحجاج؟

والخدمات المشار إليها ليست أكثر من أمثلة على الخدمات الكثيرة والمتكاملة والمتطورة التي توفرها المملكة في كل عام لضيوف الرحمن؛ لتسهيل وتيسير أداء فريضة الحج، وقد أثْرَت جودة هذه الخدمات تجربة الحجيج، وحقّقت مزايا عديدة لحجاج بيت الله الحرام في أداء الفريضة؛ ما جعل منها "جهودًا استثنائية ونوعية"؛ بحسب ما وصفها رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق الشيخ سامي بن عمران المسعودي خلال كلمة كبار ضيوف الدولة الذين أدوا فريضة الحج، التي ألقاها أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حفل الاستقبال السنوي لحج عام 1445هـ.