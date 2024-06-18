"جهود استثنائية ونوعية".. ما الخدمات التي وفرتها المملكة للحجاج؟

أدّى "1,833,164" حاجًّا، بينهم "1,611,310" حجاج من خارج المملكة؛ مناسك الحج هذا العام في يسر وسهولة وراحة، متمتّعين بمنظومة الخدمات المتكاملة التي يوفرها "برنامج خدمة ضيوف الرحمن"، أحد برامج "رؤية السعودية 2030"، والتي تشمل مرافق ذات جودة عالية، وبنية تحتية متقدّمة، وخدمات رقمية متطوّرة، بالإضافة إلى التسهيلات الكثيرة التي يتيحها البرنامج في استخراج التأشيرات، وفي أداء المناسك.
ومن الخدمات الأساسية التي وفرتها المملكة للحجاج هذا العام: خدمات الرعاية الصحية التي شملت 183 منشأة صحية؛ منها 32 مستشفى، و151 مركزًا صحيًّا، و6 عيادات متنقلة، موزع عليها "32,000" كادر طبي وإداري، من بينهم 5000 طبيب من مختلف التخصصات، يعملون في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الفورية والفعّالة للحجاج، والاستجابة السريعة لأي طارئ على مدار الساعة طيلة أيام الحج.
وتُعدّ خدمات النقل والخدمات اللوجستية من الخدمات الضرورية لراحة وسلامة الحجاج، وقد أعدت المملكة منظومة متطورة ومريحة في هذا الإطار شملت تخصيص 6 مطارات رئيسية لاستقبال الحجاج، من بينها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد بالرياض، وتخصيص 3,4 ملايين مقعد، ضمن 7,700 رحلة جوية، كما أتاحت أكثر من 2000 رحلة لقطار المشاعر المقدسة؛ لتيسير حركة الحجاج بين المشاعر، بالإضافة لإتاحة 27 ألف حافلة، و5 آلاف سيارة أجرة، وتحديد 16 مسارًا للنقل العام.
والخدمات المشار إليها ليست أكثر من أمثلة على الخدمات الكثيرة والمتكاملة والمتطورة التي توفرها المملكة في كل عام لضيوف الرحمن؛ لتسهيل وتيسير أداء فريضة الحج، وقد أثْرَت جودة هذه الخدمات تجربة الحجيج، وحقّقت مزايا عديدة لحجاج بيت الله الحرام في أداء الفريضة؛ ما جعل منها "جهودًا استثنائية ونوعية"؛ بحسب ما وصفها رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق الشيخ سامي بن عمران المسعودي خلال كلمة كبار ضيوف الدولة الذين أدوا فريضة الحج، التي ألقاها أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حفل الاستقبال السنوي لحج عام 1445هـ.