نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في قمة شرم الشيخ للسلام

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام، المنعقدة في جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وعُقدت القمة برئاسة مشتركة بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية.
وفي افتتاح أعمال القمة، رحّب المجتمعون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف النزاع في غزة، وأشادوا بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي، إلى جانب الدول الوسيطة: دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، مؤكدين دعمهم الكامل لكل المساعي الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق سلام شامل ومستدام.
وفي ختام القمة، تم توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة من قِبل رؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا، والذي يُعد خطوة أولى نحو وقف شامل لإطلاق النار، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، وإتمام عمليات تبادل الأسرى والرهائن، والعمل على وضع أسس عملية لإعادة إعمار القطاع.
وشهدت القمة حضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية، من بينهم: سمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشؤون السياسية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح الحصيني، والمدير العام لمكتب الوزير وليد السماعيل، والوزير المفوض الدكتورة منال رضوان، والمستشار محمد اليحيى.