نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في قمة شرم الشيخ للسلام

وفي افتتاح أعمال القمة، رحّب المجتمعون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أطراف النزاع في غزة، وأشادوا بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي، إلى جانب الدول الوسيطة: دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، مؤكدين دعمهم الكامل لكل المساعي الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق سلام شامل ومستدام.