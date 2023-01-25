"آل الشيخ": التقنية سلاح عظيم يتجدد يوميًا ومن خلاله نكوّن قدوات في إصلاح المجتمع

وأضاف: لقد رأينا منكم كل خير لكن نريد الأكثر والأفضل والأميز حتى نأمن من عقوبة الله سبحانه وتعالى، ويجب أن ننصح بعضنا بعضًا والخطأ وارد ولكن من أخطأ وعاد إلى الصواب له أجران، أما أن يمتطي الدعوة - التي هي من أعظم وأول ما أمر به الأنبياء - لمصالح أو لتحقيق أهداف وأغراض هذا لا شك أن عليه خطرًا وأن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه، الله عطاكم هذه النعمة وهذه المكانة وهذه الفرصة بفضل الله ثم بفضل نعمة الولاية والأمن والاستقرار وبفضل ما ورثتموه عن أبائكم وأجدادكم من عقيدة صافية لا تحذفونها على منهج الإخوان المسلمين أوعلى منهج السروريين أو على منهج كائن من كان على خط مستقيم تتم النجاة أما أن نقول والله هذا كذا وهذا كذا ونعمل خلاف ما عليه علماء هذه البلاد الرموز في علمهم وليس الرموز في مراكزهم هذا لاشك أنه في خطر، فيكم ناس كثير جدًا ممن هو على المنهج الصحيح والنادر ماله حكم.