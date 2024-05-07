رئيس مجلس إدارة شركة "عبر المحيطات" يفوز بالمركز الخامس في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة 19 (1445 - 1449هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء الأحد عبر نظام التصويت الإلكتروني.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز 9 مرشحين؛ من ضمنهم نجح رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة "عبر المحيطات" سلمان بن مسعد بن سمار العتيبي في الفوز بالمركز الخامس بمعدل أصوات 6578 صوتًا.
وبهذه المُناسبة، قال "العتيبي": بفضل الله ثم دعمكم نجحت أن أكون خادمًا لديني وبلادي من خلال فوزي بالمركز الخامس في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمدينة الرياض بمعدل أصوات 6578 صوتًا، شكرًا لكل من دعمنا ووقف معنا وصوّت لنا وبادر بالحضور والمؤازرة والوقفة الصادقة، شكرًا لكل من ساندنا، واللهم لك الحمد والشكر ذلك كله بفضل الله أولًا وأخيرًا ثم دعمكم ووقفتكم كل الشكر والتقدير لكل من صوت لي ووقف معي طوال حملتي الانتخابية.
وأضاف: أبارك لجميع إخواني الفائزين وحظ أوفر لجميع إخواني الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز، وجميعنا نمثل بعضنا، فنحن في قارب واحد ونعين بعضنا للوصول إلى الهدف الأسمى في أن تكون مدينة الرياض مدينة عالمية عصرية تجارية من الطراز الأول بإذن الله وبما يرضيه عز وجل.
وتابع "ابن سمار": شكرًا من القلب للجميع، ونسأل الله أن يعيننا على أن نكون عند حسن ظن جميع من صوت لنا، وأن نكون عند حسن تطلعاتهم في تحقيق نجاحات تسعى للرُقي باقتصاد الوطن ودعم رؤية المملكة 2030".