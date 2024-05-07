رئيس مجلس إدارة شركة "عبر المحيطات" يفوز بالمركز الخامس في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض

وبهذه المُناسبة، قال "العتيبي": بفضل الله ثم دعمكم نجحت أن أكون خادمًا لديني وبلادي من خلال فوزي بالمركز الخامس في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمدينة الرياض بمعدل أصوات 6578 صوتًا، شكرًا لكل من دعمنا ووقف معنا وصوّت لنا وبادر بالحضور والمؤازرة والوقفة الصادقة، شكرًا لكل من ساندنا، واللهم لك الحمد والشكر ذلك كله بفضل الله أولًا وأخيرًا ثم دعمكم ووقفتكم كل الشكر والتقدير لكل من صوت لي ووقف معي طوال حملتي الانتخابية.