كراعٍ استثماري.."الندوة العالمية" تشارك بفعاليّات معرض "إينا" للقطاع غير الربحي

شاركت "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" كراعٍ استثماري في فعاليّات المعرض الدولي للقطاع غير الربحي “إينا 2024″، المقام في العاصمة الرياض، تحت شعار “شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة”.
ويرعى المعرض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز؛ أمير منطقة الرياض حيث يأتي المعرض في نسخته الثانية لإبراز التطورات المتتابعة في القطاع غير الربحي في المملكة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ويعد المعرض منصة قوية للتواصل بين العاملين في القطاع غير الربحي، وتكوين علاقات بين الجهات غير الربحية محليًا ودوليًا، ويعزز تعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات، بما يُسهم في تطوير القطاع غير الربحي وتحقيق أغراضه.
ويهدف المعرض إلى دعم مؤسسات القطاع غير الربحي للإسهام في تفعيل دورها الخدمي للمجتمع وإبراز التطور والكفاءة في القطاع غير الربحي السعودي عالميًا وتعزيز المشاركة والتعاون بين المنظمات وإبراز مبادرات ومساهمات المملكة ومنظمات القطاع غير الربحي السعودي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.