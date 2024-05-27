كراعٍ استثماري.."الندوة العالمية" تشارك بفعاليّات معرض "إينا" للقطاع غير الربحي

ويعد المعرض منصة قوية للتواصل بين العاملين في القطاع غير الربحي، وتكوين علاقات بين الجهات غير الربحية محليًا ودوليًا، ويعزز تعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات، بما يُسهم في تطوير القطاع غير الربحي وتحقيق أغراضه.