رئاسة الحرمين تنال المستوى الفضي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

وتأتي جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في المملكة لتكون الإطار الوطني لمعايير التميز المؤسسي والمحفز الرئيسي لدفع عجلة التميز وتعظيم الفوائد؛ حيث تدعم وتعزز الاقتصاد الوطني، وتتحقق من اتباع المنشآت لأسلوب علمي ومعايير وطنية تمثل الإطار العام والمرجع الأساسي في التميز المؤسسي.