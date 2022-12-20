رئاسة الحرمين تنال المستوى الفضي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

حصدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جائزة المستوى الفضي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية في دورتها السادسة.
وتأتي جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في المملكة لتكون الإطار الوطني لمعايير التميز المؤسسي والمحفز الرئيسي لدفع عجلة التميز وتعظيم الفوائد؛ حيث تدعم وتعزز الاقتصاد الوطني، وتتحقق من اتباع المنشآت لأسلوب علمي ومعايير وطنية تمثل الإطار العام والمرجع الأساسي في التميز المؤسسي.
وتهدف لزيادة رضا المستفيدين وولاء العاملين وبقية المعنيين من خلال العمل على التحسين المستمر، ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات، وتسعى لإيجاد بيئة محفزة للمنافسة بين مختلف القطاعات.
يُذكر أن هذا الإنجاز وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة 2030، في تطبيق أعلى معايير الجودة المقدمة خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.