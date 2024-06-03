بمساندة أمنية.. "أمانة جازان" تضبط 2600 كيس بصل فاسد بإحدى المزارع قبل توزيعه

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية أبو عريش، بمساندة الجهات الأمنية، عدداً من المخالفين قاموا بتخزين 2600 كيس بصل فاسد ومجهولة المصدر؛ سيتم توزيعها على المطاعم تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تدني مستوى النظافة، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثّفة والحملات التوعوية على جميع المنشآت التجارية؛ للتأكّد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع المدن والمحافظات، وتعزيز الجانبَيْن التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.
ودعت أمانة المنطقة، الجميع، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتواصل على رقم البلاغات البلدية الموحد (940) في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية لاتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.