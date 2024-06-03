بمساندة أمنية.. "أمانة جازان" تضبط 2600 كيس بصل فاسد بإحدى المزارع قبل توزيعه

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية أبو عريش، بمساندة الجهات الأمنية، عدداً من المخالفين قاموا بتخزين 2600 كيس بصل فاسد ومجهولة المصدر؛ سيتم توزيعها على المطاعم تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تدني مستوى النظافة، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.