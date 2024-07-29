بموافقة ملكية .. "السديس": ندوة فتوى الحرمين بالمسجد النبوي تستهدف محاربة الفتاوى الشاذة

أوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن عقد ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما" في الثالث والعشرين من صفر في رحاب المسجد النبوي لأول مرة؛ بموافقة ملكية كريمة ورعاية أمير المدينة المنورة يعد دعمًا للتحول في أساليب الفتوى.