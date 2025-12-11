حادث مروري يودي بحياة "أبو مرداع" ويصيب "أبو حصة" و"دخيّل".. وتفاعل واسع بالدعاء على منصات التواصل

غَيَّب حادثٌ مروري في حائل مشهورَ سناب شات عبدالله بن مرداع آل عاطف القحطاني، المعروف بـ"أبو مرداع"، فيما أصيب مشهور السناب "أبو حصة" و"دخيّل" ابن عم الفقيد، وكانت إصابة الأخير الأشدّ، حيث دخل في غيبوبة نُقل على إثرها من المستشفى السعودي الألماني بحائل إلى مستشفى الملك خالد، بينما يتلقى "أبو حصة" العلاج في المستشفى نفسه، وحالته الصحية مستقرة.
ورُجِّحت وفاة "أبو مرداع" في موقع الحادث؛ إذ نُقل مباشرة إلى مستشفى سلامات الذي أكد وفاته قبل وصوله، ثم نُقل جثمانه -رحمه الله- إلى ثلاجة الموتى المركزية.
ووقع الحادث على طريق حائل – جبة القديم، بعد اصطدام مركبتهم من نوع جيب ربع بسيارة تابعة لإحدى الشركات العاملة بالطريق.
وتفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مع الخبر، سائلين الله الرحمة والمغفرة للسنابي "أبو مرداع"، والدعاء بالشفاء العاجل لكل من "أبو حصة" و"دخيّل"، فيما عبّر متابعون عن فقدانهم الثلاثي المرح الذي كان يرسم الابتسامة على محياهم يوميًا.
وأكدت إدارة مرور حائل مباشرتها حادث اصطدام المركبتين، والذي نتج عنه وفاة وإصابتان، وتم استكمال الإجراءات النظامية، وذلك بحسب ما ورد في حساب المرور السعودي على منصة "إكس".
وسيُصلّى على الفقيد "أبو مرداع" اليوم بعد صلاة الجمعة في جامع الراجحي بحائل، ودفنه في مقبرة صديان.
و"سبق" تتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد "أبو مرداع"، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، وأن يمنَّ على المصابين "أبو حصة" و"دخيّل" بالشفاء العاجل.