حادث مروري يودي بحياة "أبو مرداع" ويصيب "أبو حصة" و"دخيّل".. وتفاعل واسع بالدعاء على منصات التواصل

غَيَّب حادثٌ مروري في حائل مشهورَ سناب شات عبدالله بن مرداع آل عاطف القحطاني، المعروف بـ"أبو مرداع"، فيما أصيب مشهور السناب "أبو حصة" و"دخيّل" ابن عم الفقيد، وكانت إصابة الأخير الأشدّ، حيث دخل في غيبوبة نُقل على إثرها من المستشفى السعودي الألماني بحائل إلى مستشفى الملك خالد، بينما يتلقى "أبو حصة" العلاج في المستشفى نفسه، وحالته الصحية مستقرة.