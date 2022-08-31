"تجارة جازان" تنفذ 1692 جولة تفتيشية وتضبط 251 مخالفة تجارية

وتفصيلاً، شملت الزيارات التفتيشية محال القرطاسية والأدوات المكتبية، وجميع الأنشطة التجارية بما فيها، محال الذهب، والإكسسوارات، والعطور، والحلويات والملابس وأنشطة أخرى، للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 251 مخالفةً تجارية، ومسح أسعار لــ (2894) منتجًا.