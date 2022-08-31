"تجارة جازان" تنفذ 1692 جولة تفتيشية وتضبط 251 مخالفة تجارية

باشرت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان 1586 بلاغًا تجاريًا ونفذت 1692 زيارةً تفتيشية على منافذ البيع بالمنطقة، وذلك خلال شهر أغسطس للعام 2022م.
وتفصيلاً، شملت الزيارات التفتيشية محال القرطاسية والأدوات المكتبية، وجميع الأنشطة التجارية بما فيها، محال الذهب، والإكسسوارات، والعطور، والحلويات والملابس وأنشطة أخرى، للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 251 مخالفةً تجارية، ومسح أسعار لــ (2894) منتجًا.
وأكدت تجارة منطقة جازان أن الجولات الرقابية مستمرة على جميع الأنشطة؛ للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري.
ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".