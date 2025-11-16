مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء يضع حداً لمعاناة مراجع مع ورم منفجر ونزيف بالرئة

وقال د. نادر عبدالجواد استشاري العناية المركزة، أن المراجع وهو رجل عمره "40" عاماً، كان يشكو من عدة أعراض، أبرزها ألم حاد ومستمر في الجزء الأيسر من الصدر، وفور وصوله خضع لحزمة من الفحوصات الدقيقة، كتصوير الأوعية الدموية بالصبغة، والأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب للصدر مع مادة تباين، إضافة إلى تخطيط كهربية القلب، وأظهرت النتائج أن المراجع يعاني من نزيف حاد ناتج عن ورم حميد منفجر بالجزء السفلي من الرئة اليسرى، وتراكم كميات كبيرة من الدم، في المساحة ما بين الرئة وجدار الصدر. وتم نقله مباشرة إلى العناية المركزية وتلقى العلاجات الأولية اللازمة، وفي الأثناء ناقش الفريق الطبي الحالة، ووضع خطة علاجية متكاملة، ومن ثم أخضع لعملية جراحية تم فيها استئصال الورم، وإزالة الدم المتجمع في الصدر، ومضى التدخل الطبي الذي استمر لنحو "4" ساعات بسلاسة، وفي النهاية تكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد، بالنجاح التام، وأعيد المراجع بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة، ووضع تحت المراقبة الطبية لمدة "24" ساعة، وعندما استقرت حالته تم نقله إلى جناح التنويم، حيث تحسنت حالته مع الرعاية الطبية الحثيثة بشكل سريع، ومن ثم غادر المستشفى بعد عدة أيام بحالة صحية ممتازة.