مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء يضع حداً لمعاناة مراجع مع ورم منفجر ونزيف بالرئة

وضع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء، حداً لمعاناة رجل أسعف إلى قسم الطوارئ بحالة صحية معقدة وخطيرة، بسبب ورم في الجزء السفلي من الرئة، أدى إلى نزيف حاد وتراكم السوائل بالصدر، وأجريت له عملية جراحة عاجلة أنهت معاناته.
وقال د. نادر عبدالجواد استشاري العناية المركزة، أن المراجع وهو رجل عمره "40" عاماً، كان يشكو من عدة أعراض، أبرزها ألم حاد ومستمر في الجزء الأيسر من الصدر، وفور وصوله خضع لحزمة من الفحوصات الدقيقة، كتصوير الأوعية الدموية بالصبغة، والأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب للصدر مع مادة تباين، إضافة إلى تخطيط كهربية القلب، وأظهرت النتائج أن المراجع يعاني من نزيف حاد ناتج عن ورم حميد منفجر بالجزء السفلي من الرئة اليسرى، وتراكم كميات كبيرة من الدم، في المساحة ما بين الرئة وجدار الصدر. وتم نقله مباشرة إلى العناية المركزية وتلقى العلاجات الأولية اللازمة، وفي الأثناء ناقش الفريق الطبي الحالة، ووضع خطة علاجية متكاملة، ومن ثم أخضع لعملية جراحية تم فيها استئصال الورم، وإزالة الدم المتجمع في الصدر، ومضى التدخل الطبي الذي استمر لنحو "4" ساعات بسلاسة، وفي النهاية تكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد، بالنجاح التام، وأعيد المراجع بمؤشرات حيوية مستقرة إلى العناية المركزة، ووضع تحت المراقبة الطبية لمدة "24" ساعة، وعندما استقرت حالته تم نقله إلى جناح التنويم، حيث تحسنت حالته مع الرعاية الطبية الحثيثة بشكل سريع، ومن ثم غادر المستشفى بعد عدة أيام بحالة صحية ممتازة.
وأضاف د. عبدالجواد أن فحوصات ما بعد العملية أكدت استئصال الورم بالكامل، وتوقف النزيف تماماً، كما أن المراجع تخلص من كافة الأعراض التي عانى منها قبل العملية، ويمارس نمط حياة طبيعي ونشط.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء يعد من أحدث المستشفيات بمنطقة الرياض، ومجهز لتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير حيث يعمل به أكفأ الكوادر الطبية، ومزود بأحدث ما أنتجته تكنولوجيا الرعاية الصحية ويستخدم تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي AI، ونظام الملف الإلكتروني الموحد VIDA 4.