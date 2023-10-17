وزير الصناعة: نستهدف جذب استثمارات تُقَدر بحوالى تريليون ريال

وأوضح أن برنامج "صنع في السعودية" ليس برنامجًا للصناعة فحسب؛ بل هو برنامج وطني يشتمل على جميع المنتجات والخدمات ويمتلك القطاع الحكومي والخاص والأفراد مسؤولية مشتركة فيه؛ منوهًا بامتلاك المملكة لقاعدة صناعية قوية قادرة على مواجهة التحديات؛ وهو ما يعزز فرص نجاح برنامج "صنع في السعودية" للبناء على المكتسبات، ورسم هوية لصناعتنا تمكنها من المنافسة محليًّا وعالميًّا.