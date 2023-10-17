وزير الصناعة: نستهدف جذب استثمارات تُقَدر بحوالى تريليون ريال

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف: ستواصل السعودية تحقيق المزيد من النجاحات، بما في ذلك جذب استثمارات صناعية تُقَدر بحوالى تريليون ريال، معظمها تستهدف التصدير لتحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى أن تكون السعودية دولة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
وأضاف في كلمته خلال معرض "صنع في السعودية" أن ذلك جاء خاصة بعد إطلاق العديد من الاستراتيجيات التي يأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية الصادرات واستراتيجية التوطين المتوائمة فيما بينها لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة.
وأوضح أن برنامج "صنع في السعودية" ليس برنامجًا للصناعة فحسب؛ بل هو برنامج وطني يشتمل على جميع المنتجات والخدمات ويمتلك القطاع الحكومي والخاص والأفراد مسؤولية مشتركة فيه؛ منوهًا بامتلاك المملكة لقاعدة صناعية قوية قادرة على مواجهة التحديات؛ وهو ما يعزز فرص نجاح برنامج "صنع في السعودية" للبناء على المكتسبات، ورسم هوية لصناعتنا تمكنها من المنافسة محليًّا وعالميًّا.
وأشار إلى أن معرض "صنع في السعودية" يُعَد احتفالًا بالنجاحات والانتماء للوطن، وبمشاركة المنتج السعودي في المنافسة العالمية، ووصوله إلى العديد من الأسواق الواعدة حول العالم.