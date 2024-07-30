مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يحصل على اعتماد برنامج البورد السعودي في الجراحة العامة من "هيئة التخصصات"

وأوضح "د. البلاع" أن التقييم اعتمد على عدد الاستشاريين بالمستشفى، والحرص على تصنيفهم بالهيئة حسب التخصصات المطلوبة، وأيضًا استيفاء النصاب بعدد العمليات المطلوبة لكل تخصص، وعدد غرف العمليات اليومية، فضلًا عن عدد الأسرة الجراحية؛ وذلك لضمان حصول المتدرب على أعلى مستويات الجودة التدريبية داخل غرف العمليات، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة.