مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يحصل على اعتماد برنامج البورد السعودي في الجراحة العامة من "هيئة التخصصات"

حصل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في برنامج البورد السعودي للجراحة العامة، كأول مستشفى خاص ينال هذا الاعتماد في مدينتي الخبر والدمام، وذلك بعد اجتيازه لعملية تقييم شاملة من خبراء الهيئة، والتأكد من إتمامه لكافة المتطلبات والمعايير.
وقال "د. عبدالرحمن البلاع" مدير البرنامج التدريبي بالمستشفى: إن الاعتماد جاء بعد استيفاء كافّة شروط ومتطلّبات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي من أبرزها وجود كوكبة من الكفاءات الجراحية بالمستشفى في كل التخصصات الجراحية الرئيسية والفرعية، كجراحات الأورام والقولون والمستقيم والأطفال والأوعية الدموية، وكذلك جراحة الغدد والثدي والمناظير والسمنة، إضافة إلى التخصصات المساندة كالعناية المركزة والطوارئ.
وأوضح "د. البلاع" أن التقييم اعتمد على عدد الاستشاريين بالمستشفى، والحرص على تصنيفهم بالهيئة حسب التخصصات المطلوبة، وأيضًا استيفاء النصاب بعدد العمليات المطلوبة لكل تخصص، وعدد غرف العمليات اليومية، فضلًا عن عدد الأسرة الجراحية؛ وذلك لضمان حصول المتدرب على أعلى مستويات الجودة التدريبية داخل غرف العمليات، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة.
وأضاف "د. البلاع": أن البرنامج هو الأول من نوعه بمستشفيات القطاع الخاص بمدينتي الخبر والدمام، مشيرًا إلى أنه استوفى جميع الشروط والمعايير، بمستوى يضاهي البرامج المعتمدة بالقطاعات الجامعية والحكومية بالمنطقة، كما أن مستشفى الخبر ثاني مستشفى يحصل هذا الاعتماد المهم في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بعد مستشفى المجموعة بالريان.
واستطرد "د. البلاع" قائلًا: إن المتدربين سيحصلون بنهاية الفترة التدريبية، التي تمتد لـ"5" سنوات على شهادة البورد السعودي، في الجراحة العامة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.
الجدير بالذكر أن هذا الاعتماد يأتي امتدادًا للبرامج التدريبية الجراحية المعتمدة من الهيئة لمستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، كزمالة جراحة السمنة، إضافة إلى أنه يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى توفير منح طبية لخريجي البرامج التدريبية بالمجموعة لإكمال الزمالة في أبرز الجامعات الكندية.