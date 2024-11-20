في إطار تقديم خدمات رقمية مبتكرة.. "السجل العقاري" يدشن "المسجل العقاري"

وأضاف أن الخدمة تواكب طموحات السجل العقاري وإستراتيجيته في تلبية احتياجات المنظومة العقارية وإثراء القطاع العقاري وإعادة تشكيله، وذلك من خلال تقديم حلول وخدمات مبتكرة تسهل تجربة الملاك في إدارة عقاراتهم، وتُمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية بالاعتماد على البيانات وهو ما سيكون له الأثر في استدامة القطاع وزيادة جاذبيته الاستثمارية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لطموحات رؤية المملكة 2030.