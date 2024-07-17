رئيس جامعة جدة يزور جمعية البر ويبحث سبل إثراء التعاون في العمل الاجتماعي التنموي

تلا ذلك كلمة الرئيس التنفيذي للجمعية م. محيي الدين بن يحيى حكمي الذي قدم من خلال العرض المرئي نبذة عن نشاطات الجمعية وخدماتها الاجتماعية التي تلامس حاجات الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، ملقياً الضوء على إستراتيجية الجمعية وأهدافها المنبثقة من رؤيتها التي تسعى من خلالها إلى الريادة في تحقيق الأثر المجتمعي المستدام، كما قدم نبذة عن أبرز البرامج المقدمة للفئات المستفيدة، والنقلات التي تمت في الجمعية من خلال الاستفادة من التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات، إلى جانب عمل الجمعية المستمر لتحقيق الاستدامة المالية عبر عدد من المشاريع الاستثمارية كمشروع (مقصد جدة) التجاري، إضافة إلى تنمية وإثراء أوقافها بما يعود بالخير على برامجها المجتمعية. وأكد الحكمي حرص الجمعية على الارتقاء بأداء كوادرها من خلال تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في العمل الاجتماعي، موضحاً أن الجمعية تحرص دائماً على تمكين الفئات المستفيدة وصناعة أثر في حياتهم يساهم في الارتقاء بأنماطهم المعيشية وتعزيز جودة حياتهم، وتعزيز أدوارهم في المسيرة التنموية، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.