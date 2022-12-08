أمين التحالف العسكري يستعرض مع السفير البنيني آخر التطوّرات والمستجدّات

واستمع السفير خلال اللقاء لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة "الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري"، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف، كما اطلع الوفد على آخر التطورات والمستجدّات المتعلّقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.