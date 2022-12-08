أمين التحالف العسكري يستعرض مع السفير البنيني آخر التطوّرات والمستجدّات

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقرّ التحالف بمدينة الرياض، سفير جمهورية بنين لدى المملكة آدم باغودو زكاري، والوفد المرافق له.
واستمع السفير خلال اللقاء لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة "الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري"، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف، كما اطلع الوفد على آخر التطورات والمستجدّات المتعلّقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف فيما يتعلّق بمحاربة آفة الإرهاب والقضاء عليه متشاركًا مع المنظمات والتحالفات الدولية التي تُعنى بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف، والدور الكبير والريادي الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية في دعم هذا التحالف، وكل ما من شأنه قطع دابر الإرهاب والجماعات الإجرامية.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي وجمهورية بنين في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب في المجالات المختلفة.