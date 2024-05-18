خبير تنموي: التجربة السعودية بالتنمية المستدامة تجربة ثرية وتدرّس للأجيال

وأضاف "ما هذا القرار إلا تعزيزٌ لعمل منظمات العمل الخيري والأهلي والقطاع الثالث بشكل عام وتحول في مسيرة عطاء القطاع غير الربحي، وأن يكون مساهمًا فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية من خلال استدامة الموارد التي تصب في تقديم خدمات نوعية ومميزة للمستفيدين في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال خدمات مؤسسات القطاع غير الربحي والمنظمات الأهلية، وتنفيذ مشروعاتها وبرامجها وفق معايير الجودة، والمسؤولية الاجتماعية بما يحقق الحوكمة المؤسسية التي تحقق المساءلة والشفافية والأثر الواضح، من خلال منظومة العمل المؤسسي المنظم، وبمخرجات إيجابية وعائد تنموي مستدام ومواكبة رؤية سمو ولي العهد رؤية المملكة 2030م في بناء منظومة مؤسسة تتكامل مع بعضها بعضًا سواء القطاع الحكومي أو القطاع غير الربحي وبمشاركة القطاع الخاص".