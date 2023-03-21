"العنزي" يلتقي الأئمة المشاركين في برنامج الإمامة في الخارج خلال رمضان

الْتقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف الدكتور عواد بن سبتي العنزي، أمس، الأئمة المشاركين ضمن برنامج الإمامة في شهر رمضان خارج المملكة، الذي تنفذه الوزارة في عدد من دول العالم؛ في إطار تحقيق رسالة وأهداف البرنامج، بعد الانقطاع الذي شهده خلال الأعوام الماضية بسبب جائحة كورونا.