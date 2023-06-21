هيئة الطيران: 811 شكوى على الناقلات الجوية بالمملكة خلال مايو

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر مايو الماضي، أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر مايو؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًّا، وبواقع 5 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى في الوقت المحدد وصلت إلى 100%، كما حصل مطار حائل الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة؛ وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي تقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًّا بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار عرعر هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 4% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.