"الإرياني": رسالة الأمير خالد بن سلمان تجدد ثبات موقف المملكة في دعم أمن اليمن ووحدته واستعادة دولته

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان إلى الشعب اليمني عكست بوضوح الامتداد الطبيعي والثابت لمواقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم أمن واستقرار اليمن، ومساندة شرعيته الدستورية، وحماية مسار استعادة مؤسسات الدولة، وصون وحدة الصف الوطني في مواجهة مختلف التحديات.
وأوضح الإرياني أن الرسالة أكدت مجددًا حرص المملكة على أن تظل معالجة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، ضمن إطار الدولة والشراكة السياسية والتوافق، وتعزيز حضور جميع المكونات داخل مؤسسات الدولة، بما يحول دون الانزلاق إلى تصعيد عسكري خارج الأطر الرسمية لا يخدم إلا مليشيا الحوثي الإرهابية، ويقوض ما تحقق من مكتسبات، ويضعف الجبهة الداخلية في مرحلة بالغة الحساسية.
وأشار إلى أن التطورات التي شهدتها المحافظات الشرقية تستدعي قراءة واعية لهذه الرسائل المسؤولة، والتعامل معها بروح وطنية تقدم المصلحة العامة، وتحافظ على الأمن والاستقرار، وتمنع إرباك المشهد في مرحلة دقيقة، معتبرًا ذلك اختبارًا حقيقيًا لمدى الالتزام بروح الشراكة والمسؤولية الوطنية.
ودعا الإرياني قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى التقاط مضمون الرسالة والتعاطي معها بمسؤولية، والاستجابة الجادة للوساطة السعودية الإماراتية، بما يسهم في إنهاء التصعيد، وتغليب صوت الحكمة والعقل، وتركيز الجهود نحو المعركة الأساسية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
كما دعا مختلف القوى والمكونات الوطنية إلى الالتفاف حول جهود المملكة العربية السعودية، ودعم مساعيها الصادقة لرأب الصدع وتعزيز الاستقرار، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا للحفاظ على ما تحقق، والتفرغ للمعركة الوطنية الكبرى لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وثمّن الإرياني عاليًا الجهود الصادقة التي يبذلها الأمير خالد بن سلمان، والأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومساعيهم المتواصلة لدعم الشرعية اليمنية، ورأب الصدع، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتجنيب المحافظات المحررة الانزلاق نحو صراعات داخلية، انطلاقًا من حرصهم الثابت على اليمن وشعبه ومستقبل دولته.