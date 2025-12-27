"الإرياني": رسالة الأمير خالد بن سلمان تجدد ثبات موقف المملكة في دعم أمن اليمن ووحدته واستعادة دولته

وأوضح الإرياني أن الرسالة أكدت مجددًا حرص المملكة على أن تظل معالجة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، ضمن إطار الدولة والشراكة السياسية والتوافق، وتعزيز حضور جميع المكونات داخل مؤسسات الدولة، بما يحول دون الانزلاق إلى تصعيد عسكري خارج الأطر الرسمية لا يخدم إلا مليشيا الحوثي الإرهابية، ويقوض ما تحقق من مكتسبات، ويضعف الجبهة الداخلية في مرحلة بالغة الحساسية.