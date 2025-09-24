وزير الحرس الوطني يتفقد مقر قيادة لواء الملك فيصل للأمن الخاص ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

ثم انتقل سموه إلى مقر الحفل المقام بهذه المناسبة حيث بُدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لقائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص اللواء خالد بن مضيم العسيري، الذي رحّب بسموه وأشاد بدعمه المستمر لقوات وزارة الحرس الوطني، مبينًا أن هذه الزيارة تشكّل حافزًا لجميع منسوبي اللواء لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، كما شاهد سموه عرضًا مرئيًا عن وحدات الحرس الوطني بالقطاع الغربي في المدينة المنورة.