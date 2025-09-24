وزير الحرس الوطني يتفقد مقر قيادة لواء الملك فيصل للأمن الخاص ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني مقر قيادة لواء الملك فيصل للأمن الخاص بوزارة الحرس الوطني في المدينة المنورة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر قيادة اللواء، معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء الركن عبدالله التويجري، وعدد من أمراء الأفواج.
حيث عزف السلام الملكي، ثم وقف سموه على الجاهزية الميدانية لوحدات اللواء، وشاهد استعراضًا لأحدث الآليات والعربات المزودة بأحدث التقنيات العسكرية.
ثم انتقل سموه إلى مقر الحفل المقام بهذه المناسبة حيث بُدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لقائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص اللواء خالد بن مضيم العسيري، الذي رحّب بسموه وأشاد بدعمه المستمر لقوات وزارة الحرس الوطني، مبينًا أن هذه الزيارة تشكّل حافزًا لجميع منسوبي اللواء لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، كما شاهد سموه عرضًا مرئيًا عن وحدات الحرس الوطني بالقطاع الغربي في المدينة المنورة.
ثم بعد ذلك زار سمو وزير الحرس الوطني الفوج السادس وكان في استقباله أمير الفوج الأستاذ بندر بن خربوش الذويبي، حيث اطلع على شرح حول مهام وأدوار الفوج، وزار سموه الفوج الحادي والأربعين حيث كان في استقباله أمير الفوج الأستاذ حسين بن عاشق اللحاوي.
بعد ذلك توجه سمو الأمير عبدالله بن بندر إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بوزارة الحرس الوطني في المدينة المنورة, حيث كان في استقباله معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، واطلع على الأقسام الطبية المختلفة، وما تحتويه من تجهيزات حديثة وإمكانات متطورة تسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية، كما استمع إلى شرح حول الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتقديم رعاية نوعية للمرضى والمراجعين.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص سموه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والاطمئنان على جاهزية القطاعات التابعة لوزارة الحرس الوطني في مختلف مناطق المملكة، بما يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة لقطاع الحرس الوطني تعزيزًا لأمن الوطن وصحة أبنائه.